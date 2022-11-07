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Подалі від обстрілів. Мешканцям прикордоння Чернігівської області пропонують переїзд

Фото: Мешканцям прикордоння Чернігівської області пропонують переїзд (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканцям прикордонних населених пунктів Чернігівської області пропонуватимуть можливі варіанти переїзду з потенційно вразливої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше - 87", - йдеться у повідомленні.

За словами Чауса, було дано завдання начальникам районних військових адміністрацій активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Очільник області повідомляє, що практику такого переселення влада вже має в Новгород-Сіверському районі.

"Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Обстріли ведуться з прикордонних з Україною російських населених пунктів.

До цього російські окупанти з мінометів обстріляли Чернігівську область.

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