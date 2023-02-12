Партия Шольца потерпела громкое поражение на выборах в парламент земли Берлин
После голосования в воскресенье, 12 февраля, впервые за более чем 20 лет Христианско-демократический союз (ХДС) выигрывает у социал-демократов, которых называют партией Шольца, и становится сильнейшей политической силой на земельных выборах в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.
Как прогнозирует издание, на повторных выборах в Палату представителей партия главного кандидата Кая Вегнера набирает 27,8%. По сравнению с провальными выборами 2021 года ХДС существенно выиграл - тогда союз занял третье место с 18,0% после "зеленых".
Вегнер баллотировался с провозглашенной предвыборной целью достижения политических перемен в столице. Он говорил о "четком правительственном мандате", а ключевым фактором он провозгласил стабильную власть, которая работает вместе в духе доверия и решает проблемы города. То есть Вегнер стремится к "берлинской коалиции" с сосредоточением на вопросах безопасности и порядка.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стала, по выводам экспертов, одним из явных проигрышей выборов. Согласно прогнозу ARD, партия правящего мэра Франциски Гиффи набрала всего 18,7%. Таким образом, она побила свой отрицательный рекорд в 21,4% с 2021 года. Очевидно, все меньше людей в Берлине доверяют СДПГ контролировать проблемы города.
"За время своего короткого пребывания в должности Гиффи не смогла заработать ни одного заметного официального бонуса; многие берлинцы считают, что многие вещи в городе работают слишком плохо. Во время избирательной кампании она противостояла впечатлению Берлина как "города хаоса" и пыталась набрать баллы как практический исполнитель и смотритель", - констатирует ARD.
Следовательно, за второе место борются СДПГ и "зеленые" с 18,8%, что является уровнем 2021 года. Беттина Яраш баллотировалась в мэры, но, очевидно, была не слишком убедительной. Ее в качестве ответственного сенатора обвинили в повседневном транспортном хаосе в городе. Однако она также может получить шанс занять должность мэра, если "зеленые" опередят социал-демократов в соответствии с официальными результатами.
Левая партия, имея 12,1%, показывает еще более слабый результат, чем в 2021 году.
Радикальная AfD ("Альтернатива для Германии") немного повысила свой уровень, который сейчас составляет 9,0%. Катализаторами избирательной кампании ее главного кандидата Кристин Бринкер стали предновогодние беспорядки, возобновление иммиграционных дебатов и страх перед повышением цен и последующими последствиями войны.
А вот FDP ("Свободные демократы") должно волноваться за то, чтобы вообще снова попасть в Палату представителей. Экзит-пол показывает, что партия набрала всего 4,5%.
Берлин сейчас находится в тяжелом процессе формирования правительства. Возможны как двухпартийные, так и трехпартийные альянсы. Кто все-таки возглавит правительство Берлина и какая вообще будет его конфигурация, пока сказать сложно. Для победителя выборов - ХДС - будет сложно сформировать коалицию. Хотя социал-демократы и не стали победителями, но математически они совместно с "зелеными" и "левыми" могут надеяться на большинство.
Издание напоминает, что Берлину пришлось проводить повторные выборы вместо голосования, которое прошло в сентябре 2021 года, когда выборы проходили параллельно с федеральными. Тогда были проблемы в избирательном процессе, в частности оказались отсутствующими бюллетени. Конституционный суд земли Берлин признал выборы недействительными и обязал их повторить. Ничего подобного в Германии на государственном уровне еще не было.
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