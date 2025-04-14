Не начинайте войну, надеясь на ракеты: Трамп ответил Зеленскому по поводу Patriot

Президент США Дональд Трамп фактически обвинил Украину в том, что она начала войну против Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.
Один из журналистов спросил у Трампа говорил ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно его предложения приобрести больше ракетных батарей для Patriot?
"О, я не знаю. Он всегда стремится приобрести ракеты, вы знаете. Он против... Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, да? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты. Мы не дали им того, что дали", - заявил Трамп.
Таким образом Трамп фактически заявил, что это Украина начала войну. При этом президент США заявил, что уже предоставлял Украине оружие, вспомнив о передаче из 37 пусковых комплексов Джавелин и более двух сотен ракет к ним в конце 2017 года.
По мнению Трампа, именно это оружие позволило тогда Украине выиграть "первую большую битву с танками".
Напомним, на днях Зеленский заявил, что Украина может сама производить системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора. По его мнению, Штатам нужно активнее производить системы ПВО и ракеты к ним.
"Мы в Украине можем обеспечить такое производство и нуждаемся в соответствующих политических решениях. Локализация производств, соответствующие лицензии - это то, что поможет не только нам, но и всем - всем партнерам, кто хочет безопасности, а не хочет войны", - заявил Зеленский.
Впоследствии он уточнил, что Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а тот на 50 миллиардов долларов, и рассматривает вооружение как своеобразные гарантии безопасности.
А сегодня Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство
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