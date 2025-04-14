Не починайте війну, сподіваючись на ракети: Трамп відповів Зеленському щодо Patriot

Один з журналістів запитав у Трампа чи говорив він з президентом України Володимиром Зеленським щодо його пропозиції придбати більше ракетних батарей для Patriot?

"О, я не знаю. Він завжди прагне придбати ракети, ви знаєте. Він проти... Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Ми не дали їм того, що дали", - заявив Трамп.

Таким чином Трамп фактично заявив, що це Україна почала війну. При цьому президент США заявив, що вже надавав Україні зброю, згадавши про передачу з 37 пускових комплексів Джавелін та понад двох сотень ракет до них вкінці 2017 року.

На думку Трампа, саме ця зброя дозволила тоді Україні виграти "першу велику битву з танками".

Україна готова купити Patriot

Нагадаємо, днями Зеленський заявив, що Україна може сама виготовляти системи ППО для того, щоб захистити свої території від російського терору. На його думку, Штатам потрібно активніше виробляти системи ППО та ракети до них.

"Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії - це те, що допоможе не тільки нам, а й усім - усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни", - заявив Зеленський.

Згодом він уточнив, що Україна готова купити в Америки засоби ППО та іншу зброю на 30, а той на 50 мільярдів доларів, і розглядає озброєння як своєрідні гарантії безпеки.

А сьогодні Зеленський заявив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво