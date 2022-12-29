Начинали с Javelin, а уже есть Patriot. США верят в нашу победу и не перестанут помогать, - Ермак

США предоставляют Украине беспрецедентный объем помощи для борьбы с российской агрессией. Штаты верят в нашу победу и будут продолжать помогать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук .

"Нужно быть объективным. То, что мы получили, беспрецедентно. То, что мы еще получим после этого визита (Зеленского в США - ред.) в следующем году, можно сказать, что мы получим все необходимое для того, чтобы победить. И эта фраза звучала несколько раз во время разговоров и в Белом доме, и в Конгрессе", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что на данный момент самым главным фактором является оружие. Учитывая это, Украина, конечно, говорит, что вооружения до сих пор недостаточно.

"Нас слышат, не все сразу происходит. Но давайте будем честными: мы начинали с Javelin, а сегодня уже получим Patriot", - сказал руководитель ОП.

На вопрос журналиста, может ли Украина рассчитывать еще на батареи Patriot Ермак ответил: "Я думаю, на этом американцы не остановятся. Это только начало, но есть главное - сегодня есть 100% вера Америки в нашу победу, даже не надежды, а именно вера ".

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украины, в который, в частности, вошла система ПВО Partiot.

К тому же еще до визита Зеленского в США в СМИ появилась информация о том, что президент собирался просить Белый дом начать поставки ракет ATACMS, а также беспилотников Grey Eagle и Reaper.

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