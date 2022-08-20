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Чому в Україні подешевшало борошно та що буде з цінами: прогноз на найближчі місяці

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Україна, Субота 20 серпня 2022 07:30
Чому в Україні подешевшало борошно та що буде з цінами: прогноз на найближчі місяці Фото: ціни на борошно в Україні впали через обмежений експорт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Основним фактором зниження ціни на борошно в липні 2022 року став обмежений експорт всієї сільськогосподарської продукції з України, включаючи пшеницю.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Це призвело до обвалу цін на пшеницю через надлишкову пропозицію на внутрішньому ринку, оскільки Україна вирощує в 3-4 рази більше пшениці, ніж споживає", - сказала вона.

За її словами, минулого рекордного року України зібрала 32 млн т пшениці при внутрішній потребі 7 млн т. Значну частку пшениці, що призначена для експорту, вдалося вивезти до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, однак не всю.

"Тиск надлишкової пропозиції, та ще й надходження врожаю нового року і призвів до зниження ціни з мінімальними показниками саме в липні. Одночасно з початку війни почали зростати інші складові виробництва борошна, як то енергоресурси, паливо, а, відповідно, і логістичні затрати. Тому ці протилежно направлені вектори дозволили ціні на борошно знизитися лише в липні", - додала аналітик.

Як зазначила Литвин, зараз експортні відвантаження поступово відновлюються, і ціна на пшеницю почала повільно підніматися, однак її рівень залишається поки доволі низьким. "Налагодження повноцінного експорту призведе до вирівнювання цін на ринку", - сказала вона.

"Варто відзначити, що в налагодженні експорту мають бути зацікавлені всі, тому що в протилежному випадку в аграріїв не буде фінансової змоги продовжувати своє виробництво. Це може призвести до суттєвого зменшення обсягів виробництва та до стрімкого зростання цін вже наступного року. Тому подальший сценарій буде повністю залежати від того, наскільки експортні відвантаження можуть повернутися до довоєнного рівня", - констатувала аналітик УКАБ.

Нагадаємо, за даними Держстату, ціни на борошно пшеничне в липні знизилися на 2,2% після зростання упродовж останніх місяців.

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