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Почему в Украине подешевела мука и что будет с ценами: прогноз на ближайшие месяцы

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Украина, Суббота 20 августа 2022 07:30
Почему в Украине подешевела мука и что будет с ценами: прогноз на ближайшие месяцы Фото: цены на муку в Украине упали из-за ограниченного экспорта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основным фактором снижения цены на муку в июле 2022 года стал ограничен экспорт всей сельскохозяйственной продукции из Украины, включая пшеницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Это привело к обвалу цен на пшеницу из-за избыточного предложения на внутреннем рынке, поскольку Украина выращивает в 3-4 раза больше пшеницы, чем потребляет", - сказала она.

По ее словам, в прошлом рекордном году Украина собрала 32 млн т пшеницы при внутренней потребности 7 млн т. Значительную долю пшеницы, предназначенную для экспорта, удалось вывезти до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, однако не всю.

"Давление избыточного предложения, да еще и поступление урожая нового года и привело к снижению цены с минимальными показателями именно в июле. Одновременно с начала войны начали расти другие составляющие производства муки, как то энергоресурсы, топливо, а, соответственно, и логистические затраты. Поэтому эти противоположно направленные векторы позволили цене на муку снизиться лишь в июле", - добавила аналитик.

Как отметила Литвин, сейчас экспортные отгрузки постепенно восстанавливаются, и цена на пшеницу начала медленно подниматься, однако ее уровень остается пока достаточно низким. "Налаживание полноценного экспорта приведет к выравниванию цен на рынке", - сказала она.

"Стоит отметить, что в налаживании экспорта должны быть заинтересованы все, потому что в противном случае у аграриев не будет финансовой возможности продолжать свое производство. Это может привести к существенному уменьшению объемов производства и к стремительному росту цен уже в следующем году. Поэтому дальнейший сценарий будет полностью зависеть от того, насколько экспортные отгрузки могут вернуться к довоенному уровню", - констатировала аналитик УКАБ.

Напомним, по данным Госстата, цены на муку пшеничную в июле снизились на 2,2% после роста на протяжении последних месяцев.

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