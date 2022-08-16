Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2022 року. Подорожчали овочі, яйця і гречка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно з червнем 2022 року картопля подорожчала на 54,7% до 18,9 гривень за кілограм, морква - на 15,5% до 32,0 гривень за кілограм, цибуля - на 11,3% до 28,6 гривень за кілограм. У той же час капуста подешевшала на 38,7% до 34,2 гривень за кілограм.

Крім того, гречка подорожчала 14,8% до 93,2 гривень кілограм, яйця подорожчали на 8,7% до 24,7 гривень за десяток.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату: