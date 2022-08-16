ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 серпня 2022 09:24
Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць Фото: Держстат оприлюднив дані про середні ціни на продукти в липні 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в липні 2022 року. Подорожчали овочі, яйця і гречка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з червнем 2022 року картопля подорожчала на 54,7% до 18,9 гривень за кілограм, морква - на 15,5% до 32,0 гривень за кілограм, цибуля - на 11,3% до 28,6 гривень за кілограм. У той же час капуста подешевшала на 38,7% до 34,2 гривень за кілограм.

Крім того, гречка подорожчала 14,8% до 93,2 гривень кілограм, яйця подорожчали на 8,7% до 24,7 гривень за десяток.

Як змінилися ціни на продукти в Україні: офіційні дані за останній місяць

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату:

  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 76,3 гривень за пачку,
  • горілка - на 0,9% до 118,4 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • вина столові українських марок-на 1,9% до 89,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво - на 1,3% до 26,6 гривень за пляшку 0,5 літра.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"
Юлія Акімовакоресподент Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"