Чому Україна не може збивати всі ракети Росії: відповідь експертів

"Проти стратегічних ракетних пусків працюють ЗРК С-300, С-200, БУК-М1, ТОР, ОСА. У ближній зоні у нас вже достатньо західної зброї - це, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger і Starstreak", - заявив військовий експерт, полковник Петро Черник.

Зокрема, на озброєнні Повітряних сил ЗСУ України є два основних зенітних ракетних комплекси, які розроблялися ще в 1970-х роках. Ці ЗРК досить обмежені в дальності ураження мішеней. Аналогічна ситуація з авіацією: найновіший винищувач в українському арсеналі - Су-27 - 1991 року.

"Сьогодні Росія протистоїть нам літаками і комплексами, які розроблялися вже у 2000-2010-х роках. А деякі ракети - у 2015-2018 роках. Тому ми ніби воюємо не дуже новим пістолетом проти автомата", - пояснив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Разом з тим українська система ППО призначена для боротьби з аеродинамічними цілями, такими як літаки, вертольоти, безпілотники, а також крилаті ракети.

"Попри назву, крилаті ракети конструктивно і за профілем польоту більше схожі на літаки, ніж на ракети в традиційному сенсі. Відповідно, методи і засоби боротьби з ними схожі до тих, які використовуються проти літаків", - заявив експерт Українського мілітарного центру Юрій Збанацький.

Повітряні сили України можуть перехоплювати такі крилаті ракети, як "Калібри", Х-101, X-555, а також керовані авіаційні ракети Х-59. Однак враховуючи те, що в України на озброєнні досить стара техніка, система ППО не може справлятися з усіма ракетами.

Наприклад, Повітряним силам досить складно вражати протикорабельні крилаті ракети Х-22. Також військовим вкрай важко перехоплювати протикорабельні ракети "Онікс" з "Бастіону" і Х-35, які випускають з комплексу "Бал".

"Надзвукові ракети Х-22 і "Онікс" через високу швидкість залишають мінімум часу для реагування. Весь підльотний час від пуску до прильоту становить близько 5 хвилин. Крім того, більшість польоту проходить на висотах, які перевищують можливості наших ЗРК, ракета пікірує вже на підході до цілі", - заявив Збанацький.