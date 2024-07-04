Где в Украине школы начнут обучение уже в августе: названы области
В преддверии нового учебного года МОН предоставило рекомендации начать учебный год с августа и проводить занятия субботами в теплые месяцы года. Эти рекомендации касаются вузов, колледжей и училищ.
РБК-Украина узнало, как планируют приступить к обучению школы в украинских регионах.
Черновцы
В Черновцах новый учебный год начнется 19 августа. Это первая область в Украине, принявшая подобное решение.
Таким образом, первый семестр продлится до 29 ноября, второй - с 3 февраля по 6 июня. Осенних и весенних каникул не будет, зато - длинные зимние.
Ивано-Франковск
Мэр Руслан Марцинкив рассказал, что пока неизвестно, когда начнется учебный год.
"Возможно, первый звонок состоится 1 августа или 15 августа. Посмотрим. Это будет зависеть от того, что будет происходить в государстве", - сказал он.
Пока нам не удалось подтвердить эту информацию в администрации городского головы Ивано-Франковска.
Где обучение начнется 1 сентября
Большинство областей руководствуются законом Украины "Об образовании", где отмечено, что учебный год начинается с 1 сентября. Если бы в этот закон внесли определенные изменения относительно даты начала учебы, то местные советы рассматривали бы их.
На данный момент и предварительно известно, что для школьников Одессы, Черкасс, Житомира, Винницы, Ровно и Луцка первый звонок прозвучит традиционно 1 сентября. Об этом сообщили в городских Департаментах образования и науки.
Начальник управления образования и молодежной политики Департамента образования и науки Одесской ОВ Ирина Коваль сообщила, что учебные заведения, имеющие автономию, могут самостоятельно определять даты начала учебного года. То же касается и обучения по субботам.
В Черкассах, несмотря на начало учебы 1 сентября, рассматривают возможность отмены осенних и весенних каникул.
"Обучение в школах города Черкассы начнется 1 сентября. Однако, учитывая критическую ситуацию с электроснабжением в стране и неутешительные прогнозы на осенне-зимний период, рассматриваем различные варианты организации учебного процесса. В частности, рассматриваем вариант отказа от осенних и весенних каникул. Зато в школах будет месяц зимних каникул", - рассказала заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.
Возможен вариант окончания учебного года не 31 мая, а в начале июня 2025 года.
Что этому предшествовало
В конце мая 2024 МОН издало ряд рекомендаций по организации учебного года 2024/25. Среди них:
Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования:
- начать 2024/2025 учебный год первой половины августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов.
- использовать субботы как рабочие дни в теплые месяцы года
- с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, - продолжить занятия в дистанционном формате
- при необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов
- проводить образовательный процесс в традиционном или смешанном форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты
- в тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с ОВА
- в прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак и т. п., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с областными военными администрациями - на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.
- предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений
Для заведений профессионального (профессионально-технического) образования:
- начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов
- использовать субботы в качестве рабочих в теплые месяцы года. В случае необходимости также можно продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов.
- организовать обучение в очном формате при обязательном наличии укрытий. Если есть недостаточное количество мест в укрытиях, обучение можно организовать посменно. В зависимости от ситуации в области безопасности, ОВГА могут принять решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме.
- если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме, рекомендовано использовать учебные мастерские, лаборатории заведений П(ПТ)О, а если есть потребность и возможности, обеспечить ее прохождение дистанционно
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При написании материала использовались источники: комментарий руководителя Департамента образования Луцкого городского совета Виталия Бондаря для "ВСН", комментарий городского головы Новоднестровска Наталии Цымбалюк для "Суспільного", сообщение Одесской ОВА, комментарий заместителя городского головы Черкасс Анастасии Чубиной для "Суспільного", комментарий городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в программе "Про головне в деталях", комментарии Винницкого, Ровенского, Луцкого департаментов образования и науки.
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