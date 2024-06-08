Учеба с августа и по субботам? Реакция украинцев на рекомендации МОН вузам, колледжам и училищам

В рамках подготовки к новому учебному году на фоне войны Министерство образования и науки рекомендовало вузам, колледжам и училищам ввести ряд важных для студентов и преподавателей изменений . Речь шла, в частности, о начале обучения с августа 2024 года и использовании суббот в качестве рабочих дней (в теплые месяцы года).

РБК-Украина собрало комментарии украинцев из социальных сетей, пообщалось с психологом и некоторыми студентами и рассказывает, какое впечатление произвели на них рекомендации МОН.

Реакция украинцев в социальных сетях

Под опубликованными в Facebook новостями и личными публикациями пользователей о рекомендациях Минобразования вузам, колледжам и училищам, украинцы оставляли разные комментарии. Большинство из них - негативного плана:

"Такие сюрпризы"

"Зачем? Прям вредительство"

"Есть выражение "глупый поп, глупа и его молитва", кто из МОНа пересмотрел условия в которых будут учиться студенты? Адский август. Так его называют в народе за высокую температуру. Но кто думает о молодежи. Очередной зашквар, очередное намерение "сделать что-нибудь по-новому". А на самом деле - в разы хуже"

"Нужно тот МОН расформировать, чтобы дурней не занимались!"

В то же время некоторые пользователи оценили ситуацию спокойно: "В организации учебного процесса учебные заведения имеют автономию. Поэтому, рекомендации могут остаться рекомендациями... Все зависит от администрации заведения".

Под еще одним постом пользователь согласился с рекомендациями и отметил, что "электричество надо как-то экономить".

Кроме того, украинцы отмечали, что с такими планами мы "двигаемся в Европу", предлагали "всю зиму сделать каникулами", а также честно признавались, что все "пока непонятно".

В то же время юрист Андрей Черных в группе "Новини вищої освіти" отметил, что "большинство заведений высшего образования (ЗВО) не понимают, каким образом можно организовать в сегодняшних условиях очное офлайн обучение с 1 августа".

Публикация Черных (скриншот: facebook.com/Новини вищої освіти)

В комментариях к публикации большинство пользователей согласились с тем, что онлайн-обучение - безопаснее и удобнее, а также поддержали мнение, что обучение с августа - далеко не самый лучший вариант по ряду различных причин.

Позиция некоторых студентов

По мнению студентки Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко Анны Останиной, подобные "новшества" могут "лишь ухудшить эмоциональное состояние", ведь "учиться раньше - психологически тяжело".

Кроме того, такие изменения лишат учеников или студентов "полноценного отдыха".

"Начинать учебный год в августе, по-моему, нерационально. Поскольку в период, когда на улице еще тепло и солнечно, обучение - последнее, чем бы хотелось заниматься", - добавила Анастасия Кубицкая из того же университета имени Бориса Гринченко.

Она отметила также: "если и проводить такое изменение, то в течение следующих лет, чтобы соискатели образования успели морально подготовиться".

По словам студентки, "занятия по субботам могут отрицательно повлиять на успеваемость".

"Поскольку одного выходного в неделю не хватит, чтобы полноценно отдохнуть. Соответственно, у соискателей образования не хватит сил на обучение", - подытожила Анастасия.

Что думает о шестидневном обучении психолог

По мнению практикующего психолога и гештальт-консультанта Елены Гержений, обучение по субботам пока неуместно (особенно в разрезе школьного образования), ведь на фоне войны "где бы человек ни жил - или в более критических местах (ближе к фронту), или в более безопасных местах - все равно есть фоновая тревога".

"Она присутствует. И она забирает энергию. Тревога, страхи, неопределенное будущее - это все уносит нашу энергию и мы можем уставать уже от этого, от этих своих мыслей, страхов", - пояснила эксперт.

Психолог добавила, что такие страхи и переживания могут быть даже неосознанными, но "они идут фоном".

"Поэтому отдых - сверхважный. Это - самое первое, наверное, сейчас, что мы должны отстоять. Наше восстановление. Надо разрешать этот отдых как взрослым, так и детям. Поэтому я бы не вводила субботу как учебный день", - подытожила она.