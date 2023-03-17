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Начало конца. У Зеленского приветствовали ордер на арест Путина

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Выданный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина - это четкий сигнал элитам России о том, что с ними произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По словам советника, мир изменился в тот момент, как Международный уголовный суд выдал орден на арест Путина. Именно в тот момент российская "элита" получила четкий сигнал о том, что с ними произойдет и почему не будет "как раньше".

"Это начало конца РФ в ее нынешнем виде на мировой арене. Это четкая юридическая процедура. Просто подожди", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, сегодня суд Гааги выдал ордер на арест Путина.

Россия сразу отреагировала на решение МКС.

В свою очередь ордер на арест российского диктатора прокомментировал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил, что дает ордер Гааги на арест Путина.

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