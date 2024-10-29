С начала вторжения россияне потеряли в Украине более 692 тысяч солдат, - ВСУ

Ситуация на фронте и ночные обстрелы

По данным ISW, российские захватчики имели успех в Харьковской и Донецкой областях.

Вечером в понедельник, 28 октября, военные агрессора запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

Беспилотники залетали в воздушное пространство страны несколькими волнами. В результате падения обломков сбитого БпЛА в Киеве поврежден дом, вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Кроме того, ночью террористы ударили тяжелой авиабомбой по Харькову. В частном секторе разрушен дом, есть погибшие и раненые среди местных жителей.

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