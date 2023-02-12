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Российские хакеры атаковали сайты НАТО

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Воскресенье 12 февраля 2023 23:03
Российские хакеры атаковали сайты НАТО Фото: Российские хакеры атаковали сайты НАТО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 февраля, сайты Североатлантического альянса стали объектом хакерской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio ERFT.

Пресс-секретарь НАТО заявила, что киберэксперты оборонного альянса активно занимаются инцидентом, который затронул несколько веб-сайтов.

Пророссийские хакеры атаковали, в частности, сайт штаба Специальных операций НАТО (NSHQ). Он был временно недоступен.

Среди прочих, причастной к атаке была названа российская хакерская группа Killnet.

В НАТО не сообщили никаких подробностей об инциденте. Спикер альянса заявила, что альянс регулярно занимается кибер-инцидентами и очень серьезно относится к вопросу кибербезопасности.

Напомним, ранее российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. За атакой стоит группировка Killnet, сотрудничающая с другими хакерами.

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