Российские хакеры атаковали сайты НАТО
В воскресенье, 12 февраля, сайты Североатлантического альянса стали объектом хакерской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio ERFT.
Пресс-секретарь НАТО заявила, что киберэксперты оборонного альянса активно занимаются инцидентом, который затронул несколько веб-сайтов.
Пророссийские хакеры атаковали, в частности, сайт штаба Специальных операций НАТО (NSHQ). Он был временно недоступен.
Среди прочих, причастной к атаке была названа российская хакерская группа Killnet.
В НАТО не сообщили никаких подробностей об инциденте. Спикер альянса заявила, что альянс регулярно занимается кибер-инцидентами и очень серьезно относится к вопросу кибербезопасности.
Напомним, ранее российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. За атакой стоит группировка Killnet, сотрудничающая с другими хакерами.
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