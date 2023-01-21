Россиян подозревают в кибератаке на один из органов Минобороны Франции, - СМИ
В декабре 2022 года офис бывших военнослужащих и пострадавших от войны, который является органом Минобороны Франции, подвергся кибератаке. Ее могли организовать российские хакеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Как отмечает издание, целью атаки хакеров были серверы и базы данных. Специалисты почти месяц разбирались с ее последствиями.
Расследование инцидента все еще продолжается и в Минобороны Франции пока никак не комментируют его процесс. При этом собеседники BFMTV утверждают, что за атакой скорее всего стоит Россия.
В издании добавляют, что в результате кибератаки хакеры могли получить базу с персональными данными бывших военных, в том числе их номера телефонов. В комментарии журналистам эксперты рассказали, что таким образом россияне могут попытаться завербовать их для сотрудничества.
Также BFMTV напомнило, что недавно вице-адмирал Патрик Швальро рассказал о ряде военных в отставке, которые помогают Кремлю продвигать свои информационные нарративы.
Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры атаковали американские лаборатории, которые занимаются изучением ядерной энергетики.
Также мы писали, что, по данным Службы безопасности Украины, Россия ежедневно наносит по Украине более 10 кибератак.
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