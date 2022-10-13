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С начала войны в Украину вернули 96 незаконно депортированных детей, - Минреинтеграции

Фото: с начала войны в Украину вернули 96 незаконно депортированных детей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украину удалось вернуть 96 незаконно депортированных детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Из России и ВОТ вернули уже 96 украинских детей. 96 маленьких украинцев снова на родине. Усилиями правительства, волонтеров, всех неравнодушных семьи соединяются", - говорится в сообщении.

Тем временем в Офисе омбудсмена уточняют, что с начала войны из Украины вывезли более 8 тысяч детей. Из них 6578 детей были найдены и 96 уже вернулись домой. При этом из-за российской агрессии 422 ребенка погибли, еще 239 пропали без вести.

Если вы владеете информацией о незаконном вывозе детей в РФ, можете позвонить в НИБ на круглосуточную горячую линию 16-48 или в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину вернули еще 37 детей, которых в конце августа оккупанты принудительно вывезли на территорию России.

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