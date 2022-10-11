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В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей

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Вторник 11 октября 2022 13:55
В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей Фото: в Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей (t.me/minre_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украину вернули еще 37 детей, которых в конце августа оккупанты принудительно вывезли на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Домой вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей. В конце августа малышей принудительно вывезли из Харьковской области в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители", - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что процесс возвращения детей был трудным. Чтобы их забрать, родителям пришлось проехать долгий путь по нескольким странам Европы.

Сейчас семьи вместе находятся в безопасности на Закарпатье.

"Их разместили в шелтерах для внутренне перемещенных лиц – в селах с живописными видами Белки и Горинчево", - говорится в сообщении.

Каждый, кто имеет информацию о незаконном вывозе детей в РФ, может позвонить в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.

Напомним, сегодня Украина вернула тела 62 павших воинов, в частности бойцов, которые погибли во время российской атаки на колонию в оккупированной Еленовке.

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