UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З початку війни в Україну повернули 96 незаконно депортованих дітей, - Мінреінтеграції

Фото: з початку війни в Україну повернули 96 незаконно депортованих дітей (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україну вдалося повернути 96 незаконно депортованих дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграцію .

"З Росії та ТОТ повернули вже 96 українських дітей. 96 маленьких українців знову на батьківщині. Зусиллями уряду, волонтерів, усіх небайдужих родини з'єднуються", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, в Офісі омбудсмена уточнюють, що з початку війни з України вивезли понад 8 тисяч дітей. З них 6578 дітей було знайдено та 96 вже повернулися додому. При цьому через російську агресію 422 дитини загинули, ще 239 зникли безвісти.

Якщо ви володієте інформацією про незаконне вивезення дітей до РФ, можете зателефонувати до НДБ на цілодобову гарячу лінію 16-48 або в Департамент кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну повернули ще 37 дітей, яких наприкінці серпня окупанти примусово вивезли на територію Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітиВійна в Україні