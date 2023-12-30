С начала года "Укрзализныця" осуществила более тысячи эвакуационных рейсов

Отмечается, что "Укрзализныця" провела 1100 эвакуационных рейсов из Херсонской, Донецкой, Запорожской и Сумской областей, а также эвакуировала более 61 тысячи пассажиров, среди которых - почти 15 тысяч детей и людей с инвалидностью.

Кроме того, железнодорожники перевезли медицинскими поездами почти 4500 раненых гражданских и гражданских с тяжелыми заболеваниями, которые нуждались в специальных условиях перевозки.

"У всех работников железной дороги в конце этого года есть одно главное желание: чтобы в конце следующего года в графе "эвакуированные пассажиры" мы могли проставить цифру "0". И удалить эту строку из аналитики на 2025 год - за отсутствием необходимости в ней", - говорится в сообщении.

Достижения и планы компании на 2024 год

По итогам 2023 года, внутренние перевозки "Укрзализныци" должны составить 77 млн тонн. В 2024 году "УЗ" планирует перевезти 147 млн тонн грузов и получить 7 млрд прибыли.

В начале декабря "Укрзализныця" запустила сервис бронирования билетов для военных.

О том, как военному приобрести билет на поезд, если их уже раскупили, читайте в спецматериале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.