В 2024 году УЗ планирует перевезти 147 млн тонн грузов и получить 7 млрд прибыли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления компании Евгения Лященко.

Таким образом, УЗ планирует в 2023 году перевезти 147 млн. тонн грузов.

В прошлом, 2022 году, компанией было перевезено 151 млн. тонн грузов. Это более чем вдвое меньше, чем в 2021 - когда грузовые перевозки АО УЗ составляли 314 млн тонн.

По итогам 2023 года УЗ планирует получить 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.

По словам Лященко, в 2023 году компания получит доход в размере 99,6 млрд грн, 82,1 млрд из которого приходится на грузовые перевозки, 8,4 млрд грн - пассажирские перевозки и 9,1 млрд грн - другие доходы.

В следующем году этот рекорд компания планирует повторить. В этом, как ожидается, поможет обновление антикоррупционной программы, повышение эффективности закупок и расходов и увеличение объемов грузоперевозок - в частности, максимальное использование возможностей украинского морского коридора.

Ранее УЗ намерена повысить тарифы на грузовые перевозки, обосновывая это убытками. Однако позже стало очевидно, что повышение не нужно, ведь компания планирует значительную прибыль.