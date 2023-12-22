В 2024 году УЗ планирует перевезти 147 млн тонн грузов и получить 7 млрд прибыли
По результатам текущего года, внутренние перевозки "Укрзализныци" должны составить 77 млн. тонн. Экспорт, согласно оперативным планам, должен составить 63 млн тонн, импорт - 6 млн тонн, транзит - 1 млн тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления компании Евгения Лященко.
Таким образом, УЗ планирует в 2023 году перевезти 147 млн. тонн грузов.
В прошлом, 2022 году, компанией было перевезено 151 млн. тонн грузов. Это более чем вдвое меньше, чем в 2021 - когда грузовые перевозки АО УЗ составляли 314 млн тонн.
По итогам 2023 года УЗ планирует получить 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка 2022-го.
По словам Лященко, в 2023 году компания получит доход в размере 99,6 млрд грн, 82,1 млрд из которого приходится на грузовые перевозки, 8,4 млрд грн - пассажирские перевозки и 9,1 млрд грн - другие доходы.
В следующем году этот рекорд компания планирует повторить. В этом, как ожидается, поможет обновление антикоррупционной программы, повышение эффективности закупок и расходов и увеличение объемов грузоперевозок - в частности, максимальное использование возможностей украинского морского коридора.
Ранее УЗ намерена повысить тарифы на грузовые перевозки, обосновывая это убытками. Однако позже стало очевидно, что повышение не нужно, ведь компания планирует значительную прибыль.
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