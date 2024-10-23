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С начала года в Украине закрыли 85 отделений: рейтинг банков

Фото: Ощадбанк лидирует по количеству банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине насчитывалось 5 053 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 85.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Кроме того, 874 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1 163. Кроме того, работа 614 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 113 отделений. Еще 70 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (330), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (220).

По состоянию 1 октября в Украине работало 62 банка.

Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.

 

По данным НБУ, за второй квартал 2024 года учетная численность штатных работников уменьшилась в государственных и иностранных банках, в частных - несколько увеличилась. Штат составляет 96,0 тысяч человек, в ПриваБанке - 19,8 тысяч человек.

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