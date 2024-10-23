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З початку року в Україні закрили 85 відділень: рейтинг банків

Фото: Ощадбанк лідирує за кількістю банків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Крім того, 874 відділення банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених".

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено.

Державний ПриватБанк знаходиться на другому місці – 1 113 відділень. Ще 70 тимчасово припинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (330), приватний ПУМБ (223) та банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (220).

Станом 1 жовтня в Україні працювало 62 банки.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.

 

За даними НБУ, за другий квартал 2024 року облікова чисельність штатних працівників зменшилась у державних та іноземних банках, у приватних – дещо збільшилася. Штат складає 96,0 тисяч осіб, у ПриваБанку – 19,8 тисяч осіб.

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