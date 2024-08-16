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Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

Украина, Пятница 16 августа 2024 09:04
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Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов Фото: банки приостановили сокращение отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во II квартале 2024 года сеть структурных подразделений банков Украины сократилась всего на 23 отделения до 5 085.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2024 года).

По данным НБУ, сокращение отделений произошло в государственных и зарубежных банках.

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

За квартал учетная численность штатных работников уменьшилась в государственных и иностранных банках, в частных - несколько увеличилась. Штат составляет 96,0 тысяч человек, в ПриваБанке – 19,8 тысяч человек.

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

Прирост количества платежей картами через POS-терминалы замедлился до 17% р/с. Объемы платежей наращиваются одинаковыми темпами в Украине и за рубежом – около 24% в год.

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

Во II квартале количество активных платежных карт увеличилось только в частных банках. Определенное сокращение произошло в государственных и зарубежных банках. Количество активных карт компании НоваПей и дальше увеличивается. Общее количество карт составляет 52,7 млн, из них в ПриватБанке - 28,2 млн.

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

Сеть POS-терминалов возобновила рост с ІІІ квартала 2022 года. В апреле – июне лидерами прироста традиционно были Приватбанк и частные банки (+10,1 тыс. и +4,1 тыс. соответственно). В настоящее время общая численность составляет 505 тысяч. Четыре квартала подряд расширяется сеть платежных терминалов иностранных банков. НоваПей увеличила сеть POS-терминалов на 3,4 тысячи.

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

Сеть банкоматов во II квартале не изменилась. Их насчитывается 29,2 тысячи.

Банки остановили сокращение отделений и банкоматов и увеличивают количество POS-терминалов

Напомним, во II квартале 2024 года количество действующих в Украине банков уменьшилось на один до 62: в июне была отозвана банковская лицензия банка Альпари по его собственной инициативе без прекращения юридического лица. Выход банка не повлиял на сектор, учитывая его мизерную долю в чистых активах (менее 0,01%). У банка не было отделений.

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