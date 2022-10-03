С начала года российские миллиардеры потеряли более 93 млрд долларов, - Bloomberg

С начала 2022 года российские миллиардеры потеряли почти 94 млрд долларов. Всего в стране насчитывается 27 долларовых миллиардеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Удешевление активов связано и с введением санкций, и с закрытием ряда экспортных рынков, и с общим падением экономического состояния в России, с которым связано падение спроса на многие промышленные и потребительские товары.

Ранее мы писали, что США выдвинули обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске. За сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США и нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях российскому олигарху грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что международные партнеры Украины предлагали создать "Фонд покаяния" для российских олигархов, чтобы позволить им откупиться и легально выйти из-под санкций. Средства должны были пойти на восстановление Украины.

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