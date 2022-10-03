З початку року російські мільярдери втратили понад 93 млрд доларів, - Bloomberg

З початку 2022 року російські мільярдери втратили майже 94 млрд доларів. Загалом у країні налічується 27 доларових мільярдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Здешевлення активів пов'язане і з запровадженням санкцій, і із закриттям низки експортних ринків, і із загальним падінням економічного становища у Росії, із яким пов'язане падіння попиту багато промислові і споживчі товари.

Раніше ми писали, що США висунули звинувачення в ухиленні від санкцій та перешкоджанні правосуддю російському олігарху Олегу Дерипаску. За змову з метою порушення та ухилення від санкцій США та порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження російському олігарху загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.

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