Для начала отопительного сезона нужно 3,4 млрд долларов, - Минэнерго

Для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3,4 млрд долларов. Эта сумма необходима как для возобновления поколения, так и для закупки необходимых ресурсов.

По словам Сафарова, около 1,2 млрд долларов нужно для закупки определенного типа ресурсов.

"Остальные суммы - это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи, это линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующие и гидростанции. Это примерно 2,1 млрд долларов", - сказал Сафаров.

Заместитель министра энергетики отметил, что эти средства необходимы только для подготовки к отопительному сезону 2023/2024, тогда как общая сумма, необходимая для возобновления энергетики, намного больше.