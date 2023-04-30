Для начала отопительного сезона нужно 3,4 млрд долларов, - Минэнерго

Для подготовки к следующему отопительному сезону необходимо более 3,4 млрд долларов. Эта сумма необходима как для возобновления поколения, так и для закупки необходимых ресурсов.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров, передает РБК-Украина.
По словам Сафарова, около 1,2 млрд долларов нужно для закупки определенного типа ресурсов.
"Остальные суммы - это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи, это линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, это в основном облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей. Это мы говорим о тепловой генерации, о зеленой генерации и гидроаккумулирующие и гидростанции. Это примерно 2,1 млрд долларов", - сказал Сафаров.
Заместитель министра энергетики отметил, что эти средства необходимы только для подготовки к отопительному сезону 2023/2024, тогда как общая сумма, необходимая для возобновления энергетики, намного больше.
Напомним, что до этого в Минэнерго заявили, что решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения придется одобрить, иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме.
Также ранее мы писали, что дефицит средств при сохранении действующих тарифов на свет для населения составит 147,2 млрд гривен.
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