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Для початку опалювального сезону потрібно 3,4 млрд доларів, - Міненерго

Фото: ля підготовки опалювального сезону потрібно 3,4 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Для підготовки до наступного опалювального сезону необхідно більше 3,4 млрд доларів. Це сума необхідна як для відновлення генерації, так і для закупівлі необхідних ресурсів.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров, передає РБК-Україна.

За словами Сафарова, близько 1,2 млрд доларів потрібно для закупівлі певного типу ресурсів.

"Решта суми - це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі, це лінії Укренерго, лінії систем розподілу електроенергії, це здебільшого обленерго, і для відбудови генераційних потужностей. Це ми кажемо про теплову генерацію, про зелену генерацію і гідроакумулюючі та гідростанції. Це приблизно 2,1 млрд доларів", - сказав Сафаров.

Заступник міністра енергетики зазначив, що ці кошти необхідні лише для підготовки до опалювального сезону 2023/2024, тоді як загальна сума, необхідна для відновлення енергетики, є набагато більшою.

Нагадаємо, що до цього в Міненерго заяивли, що рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення доведеться схвалити, інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.

Також раніше ми писали, що дефіцит коштів у випадку збереження діючих тарифів на світло для населення складе 147,2 млрд гривень.

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МинэнергоОпалювальный сезон