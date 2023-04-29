Тарифы на электричество в Украине придется повысить, - Минэнерго
Решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения придется принять, иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Фарида Сафарова в эфире телемарафона.
"Любые изменения тарифов в пики роста - это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", - сказал Сафаров.
Замминистра также отметил, что для уязвимых категорий населения будет предоставляться помощь, чтобы они могли платить за электроэнергию. Источниками финансирования могут быть поступления от экспорта электроэнергии и финансовая помощь партнеров, о чем сейчас ведутся переговоры.
Сафаров добавил, что международные партнеры оказывают поддержку и сфере обновления украинской энергетики.
Украина уже получила 150 млн евро от ЕС для фонда поддержки энергетики и 200 млн гранта от Всемирного банка. Но, по его словам, этих ресурсов недостаточно.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет Министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца мая.
Также ранее мы писали, что дефицит средств при сохранении действующих тарифов на свет для населения составит 147,2 млрд гривен.
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