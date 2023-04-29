Тарифы на электричество в Украине придется повысить, - Минэнерго

Решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения придется принять, иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Фарида Сафарова в эфире телемарафона.

"Любые изменения тарифов в пики роста - это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф. Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, а и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей", - сказал Сафаров.

Замминистра также отметил, что для уязвимых категорий населения будет предоставляться помощь, чтобы они могли платить за электроэнергию. Источниками финансирования могут быть поступления от экспорта электроэнергии и финансовая помощь партнеров, о чем сейчас ведутся переговоры.

Сафаров добавил, что международные партнеры оказывают поддержку и сфере обновления украинской энергетики.

Украина уже получила 150 млн евро от ЕС для фонда поддержки энергетики и 200 млн гранта от Всемирного банка. Но, по его словам, этих ресурсов недостаточно.