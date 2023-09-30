С начала контрнаступления ВСУ Россия потеряла более 200 офицеров, - BBC

Утверждается, что в первые недели украинского контрнаступления существенно выросли потери среди российских военных. В частности, РФ потеряла по меньшей мере 234 офицера, включая 2 генерала и 11 полковников.

Издание отмечает, что рост потерь среди командиров указывает на то, что решение ответственных задач в российской армии по-прежнему требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта.

Общие потери России в Украине составляют уже 277 660 солдат.

Контрнаступление ВСУ

С начала лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут – Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения окупантов и их линий снабжения.

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский считает, что большой прорыв в контрнаступлении может произойти после того, как украинские защитники уволят Токмак Запорожской области.