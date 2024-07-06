ua en ru
Сб, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала суток ВСУ отразили две атаки РФ в Харьковской области, - спикер ОТУ "Харьков"

Суббота 06 июля 2024 16:38
UA EN RU
С начала суток ВСУ отразили две атаки РФ в Харьковской области, - спикер ОТУ "Харьков" Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

С начала суток, 6 июля, в зоне ОТУ "Харьков" на севере Харьковской области российские оккупационные войска совершили 4 атаки. Две из них по состоянию на утро отражены.

Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Юрий Повх, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По его словам, за последние сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" атаки произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы. Так, за минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений.

"С началом новіх суток враг начал атакующие действия, совершил 4 атаки, две из них по состоянию на утро уже отбиты", - отметил Повх.

Также он рассказал, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" враг потерял убитыми и ранеными 134 человека.

Кроме того, разведка Украины зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске. Таким образом, россияне пытаются восстановить состояние боевой готовности не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах, считает Юрий Повх.

В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска сейчас нет.

Также спикер ОТУ "Харьков" рассказал, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат". Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.

"Фиксировалось их присутствие, но так же они исчезали и на тех позициях выявляли подразделения военной полиции Российской Федерации", - добавил Повх.

Напомним, что Министерство обороны Украины вернуло ВСУ тысячи единиц техники. Процесс прошел в рамках оптимизации ресурсов.

"Возвращение в избыточное имущество позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", - рассказал заместитель главы Минобороны Юрий Джигир.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ на этой неделе выпустила в сторону территории Украины более 600 КАБ, более 60 "Шахедов" и почти 40 ракет разных типов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ВСУ
NEWS
Россияне запустили по Украине почти 30 дронов. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине почти 30 дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело
Марина Григоренкоспециально для РБК-Украина "Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело