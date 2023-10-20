RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Началась в 2008-м". Данилов сделал заявление о Третьей мировой войне

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Третья мировая война началась в 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию. Конфликт в Израиле не последний, который всколыхнет мир в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (Третья мировая, - ред.) находилась в таком охлажденном состоянии. Сейчас перешла в активную, горячую фазу", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО назвал конфликт в Израиле последствием захватнической войны РФ против Украины.

"Я уверен, что это не последняя война, которую в ближайшее время будем с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение. Сегодня можно утверждать, что переход от ожидания Третьей мировой почти закончился", - добавил он.

По мнению Данилова, мировые лидеры понимают этот процесс, поэтому сейчас самое главное "поставить точку, чтобы война не расползлась".

Что происходит в Израиле

Боевики ХАМАС 7 октября из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Армия обороны Израиля  заявила, что ликвидировала верхушку ХАМАС, руководившую нападением. При этом стороны продолжают обмениваться ракетными ударами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОИзраильАлексей ДаниловВойна России против Украины