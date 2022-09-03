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Ціни на імпортну техніку зростуть на 50%: що подорожчає найбільше

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Україна, Субота 03 вересня 2022 11:53
Ціни на імпортну техніку зростуть на 50%: що подорожчає найбільше Фото: вартість імпортної техніки в Україні зросте на 50% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні-жовтні ціни на побутову техніку та електроніку в Україні будуть вищими приблизно на 50%, ніж на початку року. Найбільше подорожчають ноутбуки та смартфони.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав комерційний директор мережі "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

За його словами, за останні півроку ціни підвищувалися щонайменше три рази: після подорожчання долара у лютому 27,7 до 29,9 гривень, потім - через зростання вартості логістики, та після зростання курсу у липні на 25% до 36,6 гривень за долар.

"Середнє подорожчання становить від 15 до 20%", - сказав він та зазначив, що це надзвичайно небагато.

Склонний назвав три основні причини, що зумовлюють ріст цін.

В Україні 95% техніки імпортного походження, ціна якої напряму залежить від курсу валюти. "Всі закупівлі у гривні зросли на 33%", - повідомив він. Водночас, за його словами, падіння курсу євро до долара дає змогу розширити в Україні ринок саме європейських товарів, а за долар купуються товари корейського, китайського виробництва.

За його словами, логістика значно дорожчала і до війни. Для прикладу, вартість фрахту морем (найбільш дешевий спосіб) за 2020-2021 роки зріс у чотири рази. Деякі перевізники анонсували ціни у 12-14 тис. доларів за контейнер. "Під час війни до цієї суми додаємо ще вартість перевезення з Європи в Україну, що також зросла у 4 рази. У підсумку вартість перевезення з Китаю може становити більше ніж вартість самих товарів. Загалом, на сьогодні логістика додає до вартості товарів ще близько 5%", - сказав Склонний.

Крім того, існує світовий тренд подорожчання побутової техніки. Вартість чіпів зросла за 2 роки у 12 разів, металу - у 2,5 рази, полімерів - на +50%, енергоносіїв - на +50%. Постачальники вже анонсували подальше зростання цін у валюті від 5 до 10%, повідомив комерційний директор мережі "Фокстрот".

"Якщо зібрати три основні фактори, отримуємо 48% зростання ціни. Тобто товар, що коштував до війни 10 тисяч гривень (умовний середній телевізор чи холодильник), вже у вересні-жовтні коштуватиме 15 тисяч гривень", - сказав він.

При цьому він зазначив, що "найбільше подорожчають ноутбуки і смартфони як найбільш оборотні товари, найменше - телевізори через низький попит.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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