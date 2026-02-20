"Опасался этого". На российских "Молниях" заметили оборудование, как на "Шахедах", - Флеш

Россияне начали устанавливать на свои ударные дроны "Молния" МЭШ-модем. Он такой же, как на дронах "Шахед", "Гербера" и "Куб", но меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.
"Военный коллега прислал мне фото комплектации с новой Молнии. К сожалению, я этого и "опасался". Россияне установили на Молнии МЭШ модем, такой же, как на Шахедах, на Герберах и Кубах но маленький. Мощность два канала по 5 ватт. Диапазон сейчас 1300-1500 МГц", - сказано в его заявлении.
Он отметил, что россияне таким образом связывает весь сегмент управления беспилотниками разного типа в единую сеть. Он добавил, что при этом происходит "унификация приемо-передающего оборудования".
Фото: вражеский дрон "Молния" с МЭШ-модемом (facebook.com/Serhii.Flash)
"Что они будут делать дальше? Связывать в эту единую сеть управление НРК. Ну ничего, нам есть что сказать россиянам по этому поводу. Главное вовремя и наперед видеть их планы", - написал советник министра.
МЭШ-модем - современная сеть из нескольких модулей (узлов), работающих как единое целое, для устранения "мертвых зон" связи.
Их использование в дронах позволяет образовывать динамическую сеть с цепочечной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других.
Напомним, в сентябре 2025 года стало известно, что на обломках одного из "Шахедов" впервые был зафиксирован комплект оборудования для преобразования дрона в FPV-формат.
Кроме того, недавно стало известно, что в секторе военных технологий РФ был зафиксирован переход к промышленному выпуску новых боеприпасов для дронов. Таким образом, враг пытается выстроить устойчивую систему снабжения и унификации вооружения.