"Опасался этого". На российских "Молниях" заметили оборудование, как на "Шахедах", - Флеш

"Военный коллега прислал мне фото комплектации с новой Молнии. К сожалению, я этого и "опасался". Россияне установили на Молнии МЭШ модем, такой же, как на Шахедах, на Герберах и Кубах но маленький. Мощность два канала по 5 ватт. Диапазон сейчас 1300-1500 МГц", - сказано в его заявлении.

Он отметил, что россияне таким образом связывает весь сегмент управления беспилотниками разного типа в единую сеть. Он добавил, что при этом происходит "унификация приемо-передающего оборудования".

Фото: вражеский дрон "Молния" с МЭШ-модемом (facebook.com/Serhii.Flash)

"Что они будут делать дальше? Связывать в эту единую сеть управление НРК. Ну ничего, нам есть что сказать россиянам по этому поводу. Главное вовремя и наперед видеть их планы", - написал советник министра.

Что известно о МЭШ-модеме

МЭШ-модем - современная сеть из нескольких модулей (узлов), работающих как единое целое, для устранения "мертвых зон" связи.

Их использование в дронах позволяет образовывать динамическую сеть с цепочечной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других.