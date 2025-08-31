Вблизи Одессы в море подорвалось гражданское судно: что известно

По его словам, судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве.

Никто из членов экипажа не травмировался. Сейчас идет осмотр судна, вероятно, оно сможет продолжить движение собственным ходом.

"Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место", - сказал Плетенчук.

В сети отмечают, что речь идет о грузовом NS PRIDE под флагом Белиза. Одесские СМИ также пишут, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне "Шахеда", которая не разорвалась.