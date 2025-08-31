Вблизи Одессы в море подорвалось гражданское судно: что известно

Гражданское судно подорвалось в Черном море в воскресенье, 31 августа. Это произошло вблизи побережья Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВМС Дмитрия Плетенчука в комментарии "Суспільному".
По его словам, судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве.
Никто из членов экипажа не травмировался. Сейчас идет осмотр судна, вероятно, оно сможет продолжить движение собственным ходом.
"Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место", - сказал Плетенчук.
В сети отмечают, что речь идет о грузовом NS PRIDE под флагом Белиза. Одесские СМИ также пишут, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне "Шахеда", которая не разорвалась.
Напомним, в конце июля на украинском судне в устье Дуная произошел взрыв. На борту находилось 11 членов экипажа, которые проводили плановые работы. В результате взрыва погибли трое работников Администрации морских портов Украины.
Также стоит отметить, что это не первый случай детонации опасных предметов в Черном море.
Так, в августе на пляжах в Одесской области произошли два взрыва, в частности в курортной Затоке. В результате взрывов на побережье погибли трое отдыхающих.