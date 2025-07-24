На украинском судне в устье Дуная произошел взрыв: есть погибшие
Вчера поздно вечером 23 июля, на судне-земснаряде в устье Быстрое Дуная произошел взрыв, в результате которого погибли трое работников, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.
"Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в администрации.
Сообщается, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются. О результатах будет сообщено дополнительно.
"Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона пока осуществляется Сулинским каналом", - добавили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
Что известно об устье Быстрое на Дунае
Устье Быстрое в дельте Дуная - это один из путей экспорта украинской продукции по морскому коридору. Так, недавно Украина начала работы по увеличению глубины устья, чтобы увеличить экспорт из морских портов.
По данным Украины, глубина устья увеличилась с 3,9 до 6,5 метра. В середине 1990-х годов глубина канала составляла 6,5 метра, но Украина в последние годы не проводила дноуглубительных работ, что привело к накоплению ила.
Украина увеличила экспорт через свои дунайские порты до 1,5 млн тонн в месяц после вторжения РФ. Также украинские инженеры ранее разработали план углубления устья до 8,2-8,3 метра, но Румыния не соглашается на его реализацию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.