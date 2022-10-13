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Вблизи Купянска обнаружили еще три тела замученных людей (фото)

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Купянск-Узловой, Четверг 13 октября 2022 17:54
Вблизи Купянска обнаружили еще три тела замученных людей (фото) Фото: Вблизи Купянска обнаружили еще три тела замученных лиц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили еще три тела замученных лиц в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область). У одного погибшего имеется огнестрельное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Один из погибших - 35-летний местный житель, его похоронил товарищ на территории домовладения", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, 21 сентября россиянин выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов.

"Также на обочине дороги следственно-прокурорская группа обнаружила еще два трупа - мужчины и женщины. По предварительной версии следствия, погибшие попали под минометный обстрел российских военных", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что ранее вблизи Купянска правоохранители обнаружили тела двух замученных мужчин.

Украинские военные освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.

Также в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела замученных россиянами людей.

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