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Избиение военного в отделении полиции Киева: дело на контроле у омбудсмена

Киев, Воскресенье 05 ноября 2023 19:57
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Избиение военного в отделении полиции Киева: дело на контроле у омбудсмена Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что взял на личный контроль дело с избиением военного в столичном отделении полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Омбудсмен заявил, что узнал о ситуации из видео в соцсетях, и подчеркнул, что в столице воюющей страны - такие действия недопустимы.

"Обращаюсь ко всем с просьбой успокоить эмоции. Буду держать эту ситуацию на контроле, чтобы установление обстоятельств нарушения прав человека было объективным", - подчеркнул Лубинец.

Он также подчеркнул, что каждый должен действовать способом и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Украины и не допускать каких-либо злоупотреблений ими.

Избиение военного в отделении полиции

Напомним, сегодня в сети появились видео, на которых видно, что в отделении полиции Киева якобы избит военный.

Позже стало известно, что мужчина на видео - украинский пограничник, якобы возвращавшийся в местонахождение из больницы, где проходил обследование после получения на фронте акубаротравмы (контузии).

В своем материале РБК-Украина собрала все детали ситуации, а также объяснение ситуации со стороны полиции и Государственной пограничной службы Украины.

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