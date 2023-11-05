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Побиття військового у відділку поліції Києва: справа на контролі в омбудсмена

Київ, Неділя 05 листопада 2023 19:57
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Побиття військового у відділку поліції Києва: справа на контролі в омбудсмена Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв на особистий контроль справу з побиттям військового у столичному відділку поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Омбудсмен заявив, що дізнався про ситуацію з відео в соцмережах, та наголосив, що у столиці країни, що воює - такі дії неприпустимі.

"Звертаюся до всіх з проханням заспокоїти емоції. Триматиму цю ситуацію на контролі, аби встановлення обставин порушення прав людини було об’єктивним", - наголосив Лубінець.

Він також підкреслив, що кожен повинен діяти у спосіб та в межах повноважень передбачених чинним законодавством України та не допускати будь-яких зловживань ними.

Побиття військового у відділку поліції

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явились відео, на яких видно, що у відділку поліції Києва нібито побили військового.

Пізніше стало відомо, що чоловік на відео - український прикордонник, який нібито повертався у місце розташування з лікарні, де проходив обстеження після отримання на фронті акубаротравми (контузії).

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало всі деталі ситуації, а також пояснення цієї ситуації з боку поліції та Державної прикордонної служби України.

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