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Избиение мужчины в военкомате Черновцов: ГБР проводит расследование

Черновцы, Понедельник 09 октября 2023 19:27
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Избиение мужчины в военкомате Черновцов: ГБР проводит расследование Фото: ГБР проводит расследование избиения мужчины в военкомате Черновцов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители проводят расследование избиения мужчины в помещении Черновицкого городского военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Правоохранители уточняют, что видео избиения распространил сегодня, 9 октября, ряд Телеграм-каналов, но сам инцидент произошел еще 20 июля 2022 года. На следующий день полиция открыла производство и начала расследование. В августе 2023 года дело передали ГБР.

В рамках расследования правоохранители изучают действия сотрудников военкомата и полицейских. Тогда мужчина получил легкие телесные повреждения.

В ГБР подчеркивают, что личности всех фигурантов, которые присутствуют на видео, установлены. Сейчас сотрудникам военкомата и полицейским готовят подозрения. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 9 октября, в сети начали распространять видео, на котором сотрудники военкомата избили мужчину в помещении ТЦК.

Позже в Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что по этому факту проводится служебная проверка.

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