Избили ветерана в Киеве: причастных к инциденту работников ТЦК отправят на фронт

16:08 23.05.2026 Сб
2 мин
Что рассказали в Командовании Сухопутных войск об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в Киевском МТЦК уже извинились перед ветараном (facebook.com/KyivMTCK)

В Киеве на днях возник конфликт между представителями ТЦК и ветераном, в результате которого последнего избили. Сейчас принято решение о переводе виновных в боевые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Читайте также: Мобилизацию в Киеве усилили: количество групп оповещения увеличили на 40%

В Командовании Сухопутных войск подтвердили инцидент относительно конфликта с участием ветерана войны и представителей ТЦК Шевченковского района Киева.

"При осуществлении мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая в этом случае не может быть ничем оправдана", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в ЕРДР по статье 125 УКУ.

Также в Сухопутных войсках подтвердили, что потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Относительно виновных - их переведут в боевые подразделения, а должностные лица уже извинились перед ветераном.

"В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях. Руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. Должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном", - сказано в публикации.

Резюмируя в Сухопутных войсках добавили, что решительно осуждают неправомерные действия, которые произошли.

Что еще известно

Напомним, в начале мая стало известно, что Нацполиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине и обнаружила незаконное обогащение и нарушения в декларациях. В частности, было проведено 44 обыска в 16 регионах.

Также мы писали, что в Одессе сотрудники СБУ задержали 8 представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового полицейского. Как выяснилось, злоумышленники требовали деньги в валюте.

Стоит добавить, что в Полтавском ОТЦК анонсировали, что в состав групп оповещения будут привлекать только участников боевых действий, а часть работников ТЦК - переведут на фронт.

