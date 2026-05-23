Избили ветерана в Киеве: причастных к инциденту работников ТЦК отправят на фронт

В Командовании Сухопутных войск подтвердили инцидент относительно конфликта с участием ветерана войны и представителей ТЦК Шевченковского района Киева.

"При осуществлении мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая в этом случае не может быть ничем оправдана", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий военнослужащего ТЦК. По данному факту Шевченковским управлением полиции внесены сведения в ЕРДР по статье 125 УКУ.

Также в Сухопутных войсках подтвердили, что потерпевшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Относительно виновных - их переведут в боевые подразделения, а должностные лица уже извинились перед ветераном.

"В отношении виновных должностных лиц будет принято решение о прохождении ими дальнейшей службы в боевых подразделениях. Руководство Киевского МТЦК и СП находится на постоянной связи с пострадавшим ветераном. Должностные лица категорически не поддерживают такие действия личного состава и уже официально извинились перед ветераном", - сказано в публикации.

Резюмируя в Сухопутных войсках добавили, что решительно осуждают неправомерные действия, которые произошли.