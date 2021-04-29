Поб'є власні рекорди. Вертоліт NASA здійснить четвертий політ на Марсі

"Ми збираємося побити наші власні рекорди на Марсі, встановлені під час третього польоту, - сказав Джонні Лам, дублюючий "пілот" вертольота Ingenuity з Лабораторії реактивного руху NASA.

За його словами, час польоту безпілотного вертольота буде збільшено з 80 до 117 секунд. При цьому максимальна швидкість польоту буде збільшена з 2 до 3,5 метрів, також буде збільшена загальна дальність польоту.

Випробувальний політ почнеться з того, що Ingenuity підніметься на висоту п'яти метрів і потім попрямує на південь, Пролітаючи над скелями, пісками і невеликими кратерами. Під час польоту вертоліт NASA проведе зйомку за допомогою бортової камери.

В цілому вертольоту належить пролетіти 133 метри.