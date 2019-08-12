До узбережжя Японії наближається потужний тайфун

Потужний тайфун №10 рухається над водами у південній частині Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Зазначається, що тайфун рухається на північний захід над водами до захід-північного заходу від острова Титидзима у гряді островів Огасавара.

“Потужний тайфун №10 рухається над водами у південній частині Японії у північно-західному напрямку. Очікується, що приблизно у четвер він наблизиться до західної Японії", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами з вечора понеділка на тихоокеанському узбережжі західної і східної частин Японії, включаючи острови Нансэй, очікуються сильні вітри і хвилі на морі, де висота хвиль може досягати шести метрів.

Із другої половини дня понеділка вологе повітря під впливом тайфуну принесе із собою сильні зливи на тихоокеанське узбережжя західної та східної Японії.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Лекіма", що обрушився на Китай, загинуло 44 людини.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч із п'ятниці на суботу на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма". Найбільше від негоди постраждала китайська провінція Чжецзян, із неї були евакуйовані понад 750 тисяч чоловік.

Раніше повідомлялося, що до східного узбережжя Китаю наближається супертайфун "Лекіма". За даними метеорологів, "Лекіма" повинен стати найпотужнішим тайфуном з 2014 року. Через негоду в Китаї був оголошений найвищий рівень небезпеки.