Біля узбережжя Мальти врятували мігрантів з тонучого човна

Ввечері п'ятниці, 10 травня, збройні сили Мальти врятували майже сотню мігрантів з тонучого човна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, мальтійський патрульний корабель врятував групу з 85 мігрантів, які перебували на тонучому дерев'яному човні поблизу узбережжя країни.

В армії зазначили, що врятовані мігранти були переважно з Північної та Східної Африки.

Наразі всіх врятованих було доставлено на берег.

Нагадаємо, раніше біля берегів Тунісу затонув човен з мігрантами, які прямували в бік Італії. В результаті інциденту загинули не менше 50 осіб. Врятувати вдалося лише 16 з 70 пасажирів човна.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції, в 2018 році у водах Середземного моря загинули майже 2300 осіб, близько 120 тисяч осіб змогли перебратися в Європу.

Як писало РБК-Україна, 6 квітня у на кордоні Греції сталися сутички між мігрантами та правоохоронцями. Протестуючі почали кидати у правоохоронців каміння, у відповідь на що поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Додамо, Вищий суд Європейського союзу дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС. Головна умова - задоволення базових соціальних потреб мігрантів. Європейський суд у Люксембурзі дозволив висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку, в інші країни Євросоюзу, навіть якщо там існують недоліки у системі соціальної підтримки.