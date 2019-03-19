ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС

Новини » Політика    19.03.2019 - 20:38
Суд дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Європейський суд у Люксембурзі дозволив висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку

Вищий суд Європейського союзу дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС. Головна умова - задоволення базових соціальних потреб мігрантів, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Європейський суд у Люксембурзі дозволив ФРН висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку, в інші країни Євросоюзу, навіть якщо там існують недоліки у системі соціальної підтримки.

Рішення було прийнято вищою судовою інстанцією ЄС у вівторок, 19 березня. Виняток становлять випадки, коли висилаються опиняться в країні висилки в ситуації екстремального матеріального недоліку, тобто у них не буде коштів задовольнити свої елементарні потреби.

Раніше кілька німецьких судів вимагали єдиної європейської трактування для подібних випадків. За даними німецького МВС, Німеччина практично не висилає тих, кому відмовлено в притулок, в Угорщину, Грецію та Болгарію, оскільки німецькі суди не могли оцінити, наскільки поводження з мігрантами там відповідає європейським нормам.

За рішенням суду бідність або сильне погіршення матеріального стану не є достатньою причиною для скасування висилки.

Нагадаємо, кількість заявок на отримання притулку від громадян країн з безвізовим режимом поїздок в ЄС досягло 13 тис. 646, що є рекордним показником з літа 2015 року.

Заступник голови Бундестагу вимагає вислати з Німеччини посла США Німеччина розкритикувала США за санкції проти Міжнародного кримінального суду
Новини України ЕвросоюзГерманияМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся