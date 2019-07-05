ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами, 80 осіб зникли безвісти

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 02:49
Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами, 80 осіб зникли безвісти
Ілюстративне фото (youtube.com Levant TV)

Наразі точно відомо лише про одрного загиблого

У Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів зникли безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що всього на судні перебувало 86 осіб. З них знайшли лише чотирох, один з яких згодом помер.

"Біля узбережжя Тунісу сталася корабельна аварія, чотирьох осіб врятували і доправили до Тунісу. Вони сказали, що на човні були 86 людей. Є побоювання, що близько 80 мігрантів загинули", - повідомив речник Міжнародної організації з міграції Флавіо Ді Джакомо.

РБК-Украъна писало, що На південно-заході Туреччини біля берегів курортного району Бодрум перекинулося і затонуло судно з нелегальними мігрантами.

Нагадаємо, в рамках програми Євросоюзу по переселенню особливо вразливих категорій біженців на територію ЄС з Північної Африки і Близького Сходу прибули вже 32,7 тисячі осіб. З них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина..

Число українських трудових мігрантів у Польщі зросло в 5 разів, - консул У США суд заблокував кошти на будівництво стіни з Мексикою
Новини України ТунисМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся