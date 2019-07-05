Біля Тунісу потонуло судно з мігрантами, 80 осіб зникли безвісти

Ілюстративне фото (youtube.com Levant TV)

Наразі точно відомо лише про одрного загиблого

У Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів зникли безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що всього на судні перебувало 86 осіб. З них знайшли лише чотирох, один з яких згодом помер.

"Біля узбережжя Тунісу сталася корабельна аварія, чотирьох осіб врятували і доправили до Тунісу. Вони сказали, що на човні були 86 людей. Є побоювання, що близько 80 мігрантів загинули", - повідомив речник Міжнародної організації з міграції Флавіо Ді Джакомо.

РБК-Украъна писало, що На південно-заході Туреччини біля берегів курортного району Бодрум перекинулося і затонуло судно з нелегальними мігрантами.

Нагадаємо, в рамках програми Євросоюзу по переселенню особливо вразливих категорій біженців на територію ЄС з Північної Африки і Близького Сходу прибули вже 32,7 тисячі осіб. З них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина..