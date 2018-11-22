Перемога Світоліної над Возняцкі в Сінгапурі стала другою сенсацією року в WTA

Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

У цьому матчі українка вирвала путівку в півфінал Підсумкового турніру

Перемога українки Еліни Світоліної над датчанкою Каролін Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі потрапила на друге місце в рейтингу найбільш сенсаційних поєдинків минулого сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), де продовжують підбивати підсумки сезону.

Поєдинок закінчився перемогою першої ракетки України в трьох сетах з рахунком 5:7, 7:5, 6:3. Ця результативна зустріч вивела Еліну в півфінал WTA Finals, Кароліна ж припинила виступ в Сінгапурі і не зуміла захистити торішній титул.

В результаті Світоліна завоювала трофей, здолавши у фіналі представницю США Слоан Стівенс з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

У 2018 році Еліна також виграла турніри в Брісбені (Австралія), Дубаї (ОАЕ) і Римі (Італія). Кароліна перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії, а також на змаганнях в Істбурне (Великобританія) та Пекіні (Китай).

Нагадаємо, що Світоліна стала четвертою ракеткою світу по завершенню сезону.