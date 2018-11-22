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Перемога Світоліної над Возняцкі в Сінгапурі стала другою сенсацією року в WTA

Новини » Спорт    22.11.2018 - 12:53
Перемога Світоліної над Возняцкі в Сінгапурі стала другою сенсацією року в WTA
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

У цьому матчі українка вирвала путівку в півфінал Підсумкового турніру

Перемога українки Еліни Світоліної над датчанкою Каролін Возняцкі на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі потрапила на друге місце в рейтингу найбільш сенсаційних поєдинків минулого сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), де продовжують підбивати підсумки сезону. 

Поєдинок закінчився перемогою першої ракетки України в трьох сетах з рахунком 5:7, 7:5, 6:3. Ця результативна зустріч вивела Еліну в півфінал WTA Finals, Кароліна ж припинила виступ в Сінгапурі і не зуміла захистити торішній титул.

 

В результаті Світоліна завоювала трофей, здолавши у фіналі представницю США Слоан Стівенс з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

У 2018 році Еліна також виграла турніри в Брісбені (Австралія), Дубаї (ОАЕ) і Римі (Італія). Кароліна перемогла на Відкритому чемпіонаті Австралії, а також на змаганнях в Істбурне (Великобританія) та Пекіні (Китай).

Нагадаємо, що Світоліна стала четвертою ракеткою світу по завершенню сезону.

Світоліна стала четвертою ракеткою світу після перемоги на Підсумковому турнірі WTA Світоліна стала переможницею підсумкового турніру WTA
Новини України ТеннисЭлина Свитолинапобеда
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