ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Победа Свитолиной над Возняцки в Сингапуре стала второй сенсацией года в WTA

Новости » Спорт    22.11.2018 - 12:53
Победа Свитолиной над Возняцки в Сингапуре стала второй сенсацией года в WTA
Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

В этом матче украинка вырвала путевку в полуфинал Итогового турнира

Победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки на Итоговом турнире WTA в Сингапуре попала на второе место в рейтинге самых сенсационных поединков прошедшего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), где продолжают подводить итоги сезона. 

Поединок закончился победой первой ракетки Украины в трех сетах со счетом 5:7, 7:5, 6:3. Эта результативная встреча вывела Элину в полуфинал WTA Finals, Каролина же прекратила выступление в Сингапуре и не сумела защитить прошлогодний титул.

 

В итоге Свитолина завоевала трофей, одолев в финале представительницу США Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

В 2018 году Элина также выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ) и Риме (Италия). Каролина победила на Открытом чемпионате Австралии, а также на соревнованиях в Истбурне (Великобритания) и Пекине (Китай).

Напомним, что Свитолина стала четвертой ракеткой мира по завершению сезона.

Свитолина стала четвертой ракеткой мира после победы на Итоговом турнире WTA Свитолина стала победительницей итогового турнира WTA
Новости Украины ТеннисЭлина Свитолинапобеда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь