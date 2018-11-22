Победа Свитолиной над Возняцки в Сингапуре стала второй сенсацией года в WTA

Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

В этом матче украинка вырвала путевку в полуфинал Итогового турнира

Победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки на Итоговом турнире WTA в Сингапуре попала на второе место в рейтинге самых сенсационных поединков прошедшего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), где продолжают подводить итоги сезона.

Поединок закончился победой первой ракетки Украины в трех сетах со счетом 5:7, 7:5, 6:3. Эта результативная встреча вывела Элину в полуфинал WTA Finals, Каролина же прекратила выступление в Сингапуре и не сумела защитить прошлогодний титул.

В итоге Свитолина завоевала трофей, одолев в финале представительницу США Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

В 2018 году Элина также выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ) и Риме (Италия). Каролина победила на Открытом чемпионате Австралии, а также на соревнованиях в Истбурне (Великобритания) и Пекине (Китай).

Напомним, что Свитолина стала четвертой ракеткой мира по завершению сезона.