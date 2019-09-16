Перемога над "Динамо" принесла тренеру і гравцю "Десни" звання кращих у 7 турі УПЛ

Головний тренер і півзахисник "Десни" Олександр Рябоконь і Владислав Калитвинцев визнані кращими тренером і гравцем 7 туру чемпіонату України. Про це інформує офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Чернігівці здобули перемогу у гостьовому матчі проти київського "Динамо" (2:1).

Наставник отримав оцінку 4,8 з 5 за такими критеріям: номінальний результат команди, управління підопічними, робота з кадрами, тренерська майстерність, накопичувальний критерій.

Калитвинцев відзначився голом і результативною передачею. Він на два бали випередив півзахисника "Шахтаря" Тайсона.

"Десна" не терпить поразок вже 6 турів (4 перемоги і 2 нічиї). Чернігівська команда після перемоги над киянами посідає друге місце в чемпіонаті України, відстаючи від лідируючого "Шахтаря" на 7 очок. У наступному турі команда Олександра Рябоконя в Чернігові зіграє саме з "гірниками".

Нагадаємо, "Динамо" не виграло в 6 матчах поспіль вперше з вересня 2018 року. Кияни повторили свій же антирекорд річної давності.