"Посмотрим": Хегсет ушел от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет избежал ответа на вопрос, остановится ли российский диктатор Путин на Украине, если ему удастся победить в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Разина Кейна, "остановится ли Путин на Украине".
"Я так не думаю", - ответил Кейн.
Грэм обратился и к Хегсету с этим вопросом.
"Посмотрим", - сказал глава Пентагона.
Тогда сенатор отметил, что ответ очевиден.
"Это еще неизвестно. Путин говорит всем вокруг, что он хочет сделать", - подчеркнул он.
При этом сенатор отметил, что накопление Россией боеприпасов значительно превышает то, что ей может понадобиться для Украины.
"Мне нравится то, что ты делаешь. Я просто думаю, что нам нужно сделать это правильно", - обратился Грэм к Хегсету.
Ранее он спросил главу Пентагона, согласен ли тот, что мир ошибся в своем подходе к Адольфу Гитлеру в годы, предшествовавшие Второй мировой войне.
"Опасность заключается в том, что погибнет около 50 миллионов человек. Так давайте этого не делать", - сказал Хегсет.
В то же время сенатор-республиканец Митч Макконнелл спросил Хегсета, кто, по его мнению, должен победить в войне. Министр обороны заявил, что администрация Трампа хочет прекращения убийств, но не выбирает ни одной стороны.
Напомним, сейчас Украина получает от США только то оружие, передачу которого утвердила администрация бывшего президента США Джо Байдена. Нынешний президент Дональд Трамп пока не принимал никаких решений по поставкам оружия в Украину.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы США передали Украине новую военную помощь за счет тех средств, которые ранее выделил Конгресс в прошлом году.
В начале прошлого месяца стало известно, что Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 млн долларов.
Вчера глава Пентагона Пит Хенсет заявил, что в 2026 году США намерены сократить бюджет на закупку вооружений для Украины.
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