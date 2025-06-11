"Посмотрим": Хегсет ушел от ответа на вопрос, остановится ли Путин на Украине

Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Разина Кейна, "остановится ли Путин на Украине".

"Я так не думаю", - ответил Кейн.

Грэм обратился и к Хегсету с этим вопросом.

"Посмотрим", - сказал глава Пентагона.

Тогда сенатор отметил, что ответ очевиден.

"Это еще неизвестно. Путин говорит всем вокруг, что он хочет сделать", - подчеркнул он.

При этом сенатор отметил, что накопление Россией боеприпасов значительно превышает то, что ей может понадобиться для Украины.

"Мне нравится то, что ты делаешь. Я просто думаю, что нам нужно сделать это правильно", - обратился Грэм к Хегсету.

Ранее он спросил главу Пентагона, согласен ли тот, что мир ошибся в своем подходе к Адольфу Гитлеру в годы, предшествовавшие Второй мировой войне.

"Опасность заключается в том, что погибнет около 50 миллионов человек. Так давайте этого не делать", - сказал Хегсет.

В то же время сенатор-республиканец Митч Макконнелл спросил Хегсета, кто, по его мнению, должен победить в войне. Министр обороны заявил, что администрация Трампа хочет прекращения убийств, но не выбирает ни одной стороны.