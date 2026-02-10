Свидание под паровозом: УЗ запускает Романтические экспрессы в Киеве и Львове (расписание)

Праздничные поезда будут курсировать в Киеве и Львове 14 и 15 февраля под паровозами, которые гарантируют свет и тепло во время путешествия.

Романтические экспрессы открыты для всех влюбленных - независимо от возраста, продолжительности отношений или того, это первое свидание или золотая свадьба.Путешествие будет проходить в новом люкс-вагоне с купе на двоих, под романтическую музыку и с праздничной атмосферой.

Когда и где будут курсировать поезда

Романтические экспрессы будут отправляться дважды в день:

Киев - в 14:45 и 19:10; маршрут: "Киев-Пассажирский - Киев-Романтический".

- в 14:45 и 19:10; маршрут: "Киев-Пассажирский - Киев-Романтический". Львов - в 15:30 и 19:00; маршрут: "Львов - Львов-Романтический".

Путешествие продлится чуть более 2 часов и будет начинаться и завершаться на центральных вокзалах городов.

Как приобрести билеты

Билеты на Романтический экспресс уже доступны в приложении "Укрзализныци". Для защитников и защитниц билеты можно приобрести через приложение "Армия+". В компании отметили, что с такими билетами пассажиров в купе будут ждать подарки от партнеров "Укрзализныци".